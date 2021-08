Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Moïse Kean plombé par... Lionel Messi ?

Publié le 17 août 2021 à 23h15 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Everton voudrait se séparer de Moïse Kean. Mais l'attaquant italien n'aurait que très peu de chances de rejoindre le PSG cette saison.

Lors de l’été 2020, Leonardo avait réussi à attirer de nombreux joueurs sous la forme de prêt à l’instar de Moïse Kean. En difficulté à Everton, l’attaquant italien avait pris la direction du PSG avec l’espoir de retrouver du temps de jeu et de s’imposer au sein du club parisien. Mission réussie pour Kean, auteur de 13 buts en Ligue 1 la saison dernière. De retour en Angleterre cet été, le joueur espère évoluer sous les couleurs du PSG cette saison comme l’a annoncé le 10Sport.com en exclusivité le 22 mars dernier.

Messi éloigne Kean du PSG