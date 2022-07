Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos prépare déjà un transfert improbable pour 2023

Publié le 8 juillet 2022 à 20h10 par Hugo Chirossel

À peine arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a déjà des dossiers chauds à traiter. L'un d’eux concerne le poste de gardien et l’entraîneur français aurait décidé de faire confiance à Gianluigi Donnarumma pour le poste. Cela pourrait entraîner le départ de Keylor Navas et les Parisiens ont d’ores et déjà ciblé son remplaçant.

Christophe Galtier a tranché. Alors que Mauricio Pochettino avait décidé la saison passée d’alterner entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, l’entraîneur français a fait son choix. Sauf retournement de situation, c’est l’international italien qui devrait occuper les cages du Paris Saint-Germain comme titulaire.

Mercato - PSG : Campos reçoit une grande réponse pour sa grande priorité de l'été https://t.co/NkQPg8xPoR pic.twitter.com/UowXEF7tU0 — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

Keylor Navas sur le départ

Luis Campos devrait donc chercher une porte de sortie à Navas, sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG. Le conseiller sportif parisien aurait évalué le gardien de 35 ans à 10M€, mais c’est son salaire qui refroidirait ses potentiels prétendants. Le Costaricien perçoit environ 1M€ par mois.

Inaki Pena ciblé