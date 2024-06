Mercato - PSG : Le Real Madrid réclame un transfert en urgence

La rédaction

Le Real Madrid se montre très actif en ce début de mercato. Deux cibles semblent avoir été clairement identifiés par les pensionnaires de Santiago Bernabéu : Alphonso Davies et Leny Yoro. Pour le second cité, le dénouement pourrait avoir lieu dans les prochains jours. D’autant plus que les Merengue sont très pressés d’accueillir le défenseur central, devant notamment faire face au départ de Nacho.

Le PSG et le Real Madrid se livrent une nouvelle guerre acharnée. Après avoir vu Kylian Mbappé quitter la capitale libre de tout contrat pour rejoindre les Champions d’Europe, Paris pourrait bien subir une nouvelle déconvenue face aux Merengue, cette fois-ci dans le dossier Leny Yoro. Comme nous vous le révélions en exclusivité sur le10sport.com, la décision du joueur du LOSC est imminente. Et une nouvelle information va en ce sens.

Le Real veut Yoro avant le 15 juillet

D’après les informations de AS , le Real Madrid se serait fixé un objectif dans le dossier Leny Yoro : obtenir la signature du joueur avant le 15 juillet prochain, date à laquelle débutera la pré-saison des Merengue . Carlo Ancelotti ne disposera à ce moment que de Rafa Marín, si il reste, et de David Alaba, dont le niveau post-blessure est encore à définir.

Yoro semble vouloir le Real