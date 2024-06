Mercato : Il répond cash pour son transfert, le PSG va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi, Antonio Conte était présenté devant les médias en tant que nouvel entraîneur de Naples et a rapidement assuré que Khvicha Kvaratskhelia resterait cet été. Interrogé sur la déclaration de son nouveau coach, l'international géorgien se montre bien moins catégorique au sujet de son avenir, et laisse donc la porte ouverte au PSG.

Cet été, la priorité du PSG est de renforcer son secteur offensif afin de compenser notamment le départ de Kylian Mbappé qui a signé au Real Madrid. Dans cette optique, la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia fait grandement parler ces derniers jours puisque Naples, par le biais de son nouveau coach, Antonio Conte, a assuré que l'ailier géorgien allait rester.

Conte scelle l'avenir de Kvaratskhelia

« Il reste. Non, parce que je ressens une certaine perplexité. Je le répète, il ne faut pas en avoir. J'ai été très catégorique sur ce point. Je ne voudrais pas non plus que ce refrain se répète à l'avenir. C'est le président qui lui a annoncé cette merveilleuse nouvelle. Kvaratskhelia est un joueur dont les caractéristiques sont de plus en plus rares, ce n'est donc pas un caprice de vouloir garder Kvara », a confié le nouvel entraîneur de Naples mercredi.

«Je ne sais toujours pas comment donner une réponse certaine sur mon avenir»