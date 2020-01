Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid préparerait son offensive pour le «nouveau Neymar» !

Publié le 3 janvier 2020 à 13h15 par T.M.

Actuellement à Flamengo, Reinier Jesus est appelé à rejoindre un grand club européen dans les semaines ou mois à venir. Et le Real Madrid se positionnerait clairement pour le crack brésilien.

« Reinier Jesus va être vendu à un grand club d’Europe pour plusieurs millions d’euros, là maintenant ». Entraîneur de Flamengo, Jorge Jesus a fait une annonce fracassante concernant l’avenir de Reinier Jesus. Annoncé par certains comme le nouveau Neymar, l’attaquant de 17 ans devrait prochainement rejoindre le Vieux Continent. Mais reste à connaître sa destination. Alors que Le 10 Sport vous révélait que le PSG est attentif à la situation de Reinier Jesus, mais Leonardo n’est pas seul. Le FC Barcelone est aussi sur le coup, mais le Real Madrid voudrait également avoir son mot à dire.

Une arrivée imminente ?