Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare une offre improbable pour Mbappé

Alors qu’il a prolongé son contrat pour deux ans (plus une saison en option) avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait refaire parler de lui lors du prochain mercato estival. L’écurie parisienne pourrait en effet accepter de s’en séparer pour éviter de le voir partir libre en 2024, de quoi offrir une fenêtre de tir au Real Madrid, qui n’a plus l’intention de faire des folies pour le Bondynois.

Kylian Mbappé sera-t-il une fois encore l’un des protagonistes du mercato l’été prochain ? Probable selon The Athletic , qui a indiqué cette semaine que les dirigeants du PSG refuseraient de laisser partir Mbappé en tant qu’agent libre en 2024 et pourraient ainsi donner leur aval pour un transfert dès l’été prochain. De quoi offrir une nouvelle chance au Real Madrid.

Mercato - PSG : Le Real Madrid à l’action pour Mbappé ? Pérez lâche une bombe en interne https://t.co/xIZNtxesDi pic.twitter.com/7NQaRMq60t — le10sport (@le10sport) December 1, 2022

Le Real Madrid prêt à relancer le dossier Mbappé ?

En effet, Florentino Pérez n’aurait pas tiré un trait sur Kylian Mbappé malgré sa prolongation le PSG jusqu’en 2024 (plus une année en option). Selon Defensa Central, le président du Real Madrid aurait indiqué à certains proches qu’il n’excluait pas de se positionner à nouveau dans ce dossier, mais s’il souhaite débarquer chez les Merengue , Kylian Mbappé devra faire une croix sur ses émoluments XXL.

Mbappé contraint de revoir son salaire à la baisse