Mercato - PSG : Le Real Madrid possède un énorme atout pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Kylian Mbappé, qui découvre une nouvelle association avec Karim Benzema en équipe de France, semble grandement apprécier le profil du buteur du Real Madrid. Un argument de plus pour l’inciter à quitter le PSG cet été ?

De retour en équipe de France après presque six ans de brouille avec Didier Deschamps, Karim Benzema est l’une des grandes attractions des Bleus pour l’Euro 2020. D’ailleurs, son compère de l’attaque, Kylian Mbappé, ne tarit pas d’éloges sur le joueur du Real Madrid : « Sa qualité n'est plus à prouver, c'est un grand joueur, on espère qu'il va énormément nous apporter, pas beaucoup de doutes à ce sujet. Il est complet et va s'ajouter à ce collectif, ce ne sera que bénéfique », indiquait récemment Kylian Mbappé, grand fan du profil de Karim Benzema. Et les compliments sont réciproques…

« Mbappé fait partie des meilleurs »