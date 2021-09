Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est déjà réglé pour l'avenir de Mbappé ?

Publié le 29 septembre 2021 à 21h45 par La rédaction

Alors que le Real Madrid a tout tenté pour faire venir Kylian Mbappé cet été, le club madrilène envisage de revenir à la charge lors du prochain mercato estival. Et la confiance serait de mise côté merengue.

Kylian Mbappé était proche de rejoindre le Real Madrid cet été. Si le Français avait répondu favorablement aux sirènes du club espagnol, le PSG et Nasser Al-Khelaifi en tête ont refusé d’entendre parler d’un départ du champion du monde. Et le club parisien envisage désormais de prolonger le contrat de l’ancien joueur de l’AS Monaco. Mais le risque de voir Kylian Mbappé partir libre l’été prochain court toujours…

Une arrivée actée ?