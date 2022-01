Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé !

Publié le 29 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est la priorité du Real Madrid et les joueurs du club merengue continuent leur forcing.

Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG qui s'achève en juin prochain, Kylian Mbappé reste la priorité du Real Madrid. Une arrivée qui serait bien vue par Toni Kroos : « Nous sommes intéressés par la signature de Kylian Mbappé, c'est un joueur de haut niveau et ici nous voulons toujours des joueurs comme ça. Ce n'est pas un secret que le Real Madrid le veut ». Un avis partagé par Thibaut Courtois.

Courtois interpelle Mbappé