Mercato - PSG : Le Real Madrid donne rendez-vous au clan Mbappé

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé se joue maintenant, puisque son contrat se termine dans quelques mois et dès le 1er janvier, il pourra négocier et s’engager avec d’autres clubs. Le Paris Saint-Germain souhaite évidemment le convaincre de prolonger, mais le Real Madrid a bien l’intention de mettre enfin un terme à un feuilleton qui dure depuis bien trop longtemps.

Le Real Madrid, une histoire qui dure depuis bien avant les débuts professionnels de Kylian Mbappé. Les clichés du prodige français avec les posters de Cristiano Ronaldo ou encore en compagnie de Zinédine Zidane sont bien connus et Madrid semble être en quelque sorte dans son destin. Mais le PSG a souvent gâché les choses...

Mercato - PSG : Ces deux cracks arrivent, une date est annoncée https://t.co/he6I5FRVIH pic.twitter.com/kEGHXce460 — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Le PSG confiant pour Mbappé, mais...

Et compte bien continuer ! D’après les informations de L’Equipe , une prolongation de Mbappé est à l’étude à Paris et les dirigeants du club seraient assez optimistes pour le moment. D’ailleurs, certaines sources au sein du PSG sont persuadées qu’une décision pourrait tomber beaucoup plus tôt qu’en 2022, lorsqu’il a fallu attendre la fin du printemps.

Rendez-vous dès la semaine prochaine avec le Real Madrid ?