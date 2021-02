Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid attend un signe du Qatar pour Kylian Mbappé !

Publié le 6 février 2021 à 12h15 par B.C.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé semble toujours aussi incertain, le Real Madrid aurait l’intention de la jouer fine avec la star du PSG.

Même si tout n’est pas encore bouclé comme le10sport.com vous l’a indiqué en début de semaine, l’annonce officielle de la prolongation de Neymar semble n’être qu’une question de temps désormais. Leonardo peut donc se focaliser sur Kylian Mbappé, et il y a du travail. Contrairement au Brésilien, qui ne cesse de clamer sa joie d’évoluer au PSG, le Bondynois a récemment affiché ses doutes concernant son avenir, alors que son bail court jusqu’en juin 2022. S’il ne prolonge pas rapidement, Kylian Mbappé pourrait alors être mis sur le marché dès cet été par le PSG, mais en attendant, le Real Madrid resterait en retrait.

Le Real Madrid veut attendre que Mbappé soit officiellement en vente