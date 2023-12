Mercato - PSG : Le Real Madrid a tranché, c’est terminé pour Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid a lancé un ultimatum à Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG expire en juin prochain. Le club espagnol attend une réponse de l'international français avant le 15 janvier prochain. Sauf que selon certaines sources, le champion du monde 2018 serait toujours en plein doute et refuserait de se précipiter.

PSG ou Real Madrid ? Pour l'heure, Kylian Mbappé n'a pas répondu à cette question. Mais le joueur tricolore ne va pas devoir traîner car le club espagnol espère être fixé au cours de ce mois de janvier. Comme indiqué par le journaliste Alex Alonso, Mbappé va devoir donner sa réponse avant le 15 janvier prochain.

Le PSG l’a choqué, il lâche encore une punchline https://t.co/AGqllINm6v pic.twitter.com/fIkEYrDgu1 — le10sport (@le10sport) December 25, 2023

Le coup de pression du Real Madrid

« Dans moins d'un mois, Kylian Mbappé pourrait être un joueur du Real Madrid. En aucun cas sa signature ne sera officialisée, mais il est évident que l'attaquant français peut signer en janvier avec n'importe quel club du monde. Son contrat se termine et il est évident que Florentino souhaite clôturer très rapidement son incorporation. Si le 15 janvier il ne donne pas de réponse claire au leader merengue, sa signature sera totalement exclue par la direction madrilène » a déclaré le journaliste de Bernabeu Digital.

Mbappé n'aurait pas tranché