Mercato : Guardiola adoube un entraîneur viré par le PSG !

Thomas Bourseau

Unai Emery restera l’entraîneur qui était à la tête de l’équipe du PSG lors de la tristement célèbre remontada sur la pelouse du FC Barcelone le 8 mars 2017 (6-1). Et pourtant, son Paris Saint-Germain n’a jamais autant gagné sous QSI que sous ses ordres et l’Espagnol prouve toutes ses qualités ailleurs. Au point d’être adoubé par Pep Guardiola.

Depuis 2018, Unai Emery n’est plus l’entraîneur du PSG. Et ce, bien que le technicien espagnol est le coach ayant connu le plus de succès au Paris Saint-Germain, en terme de pourcentage de victoire (76%). Depuis, Emery a posé les bases du renouveau d’Arsenal dont Mikel Arteta profite depuis la fin de 2019 et a surtout brillé en Espagne avec une Ligue Europa remportée à Villarreal et une demi-finale de Ligue des champions au printemps 2022.

Guardiola «Oui, ils font définitivement partie des prétendants»

Depuis l’automne 2022 et le licenciement de Steven Gerrard, Unai Emery fait les beaux jours d’Aston Villa qu’il a récupéré à la limite de la zone de relégation en Premier League. Cette saison, les hommes d’Unai Emery jouent les premiers rôles dans l’élite du football anglais, figurant sur le podium derrière Liverpool et le leader Arsenal. De quoi forcer le respect. Et ce n’est pas Pep Guardiola, entraîneur qui a tout gagné avec Manchester City au fil des saisons, qui dira le contraire. « Quand vous voyez l’organisation de l’équipe par Unai, le tempo, la vitesse, et l’impact physique qu’ils mettent, le banc de touche qu’ils ont, et en prime un bon gardien sur le terrain… Oui, ils font définitivement partie des prétendants ».

«Ils peuvent faire un parcours à la Leicester»