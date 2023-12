Ces «2%» qui ont changé le mercato du PSG !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a bouclé la signature de Randal Kolo Muani à la toute fin du mercato estival pour un montant de 95M€. Cependant, les coulisses de ce transfert, racontées par la presse allemande, sont rocambolesques tant l’Eintracht Francfort semblait être en incapacité à être joignable pour boucler le deal. 2% de batterie, ce serait à ça que s’est joué le transfert de l’international français au PSG.

En toute fin du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain est parvenu à mener à bien le recrutement de Randal Kolo Muani après de longues négociations avec l’Eintracht Francfort et une grève d’entraînement de la part de l’international français. Mais les coulisses des discussions ont été révélées par la presse allemande avec notamment un coup du sort incroyable voire improbable qui a amené le transfert à 95M€ de Kolo Muani.

Francfort ne pouvait pas répondre au PSG

En effet, d’après Sport BILD, le PSG aurait témoigné de l’absence de nombreux dirigeants de l’Eintracht Francfort à quelques heures de la clôture du mercato estival. En effet, le club allemand aurait tout bonnement été injoignable jusqu’à la limite du possible du point de vue technologique.

Il ne restait que 2% de batterie à un dirigeant du Bayer Leverkusen sur son téléphone