Mercato - PSG : Le Real Madrid a déjà son offre pour Kylian Mbappé !

Publié le 29 avril 2021 à 23h45 par B.C.

Malgré son intérêt pour Kylian Mbappé, le Real Madrid n’aurait pas l’intention de faire de folie pour l’international français, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG.

Si le PSG touche au but pour la prolongation de Neymar, comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Leonardo a encore du pain sur la planche pour parvenir au même résultat avec Kylian Mbappé. Lié au club de la capitale jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore souhaite garder la mainmise sur son avenir et refuse, pour l’heure, de s’engager sur une trop longue durée avec le Paris Saint-Germain. De quoi placer sa direction dans une position inconfortable. De son côté, le Real Madrid suit attentivement la situation de Kylian Mbappé et envisage déjà de se positionner lors du prochain mercato estival, mais malgré son désir de s’attacher les services du Bondynois, Florentino Pérez s’est fixé des limites.

Bonus, échange… Une offre à 100M€ pour Mbappé ?