Mercato - PSG : Le Real Madrid a déjà fixé une date pour l’arrivée de Mbappé !

Publié le 7 octobre 2021 à 12h15 par B.C.

À partir du 1er janvier, le Real Madrid aura l’autorisation de s’attacher les services de Kylian Mbappé en vue de la saison prochaine. Cependant, Florentino Pérez a prévu de se montrer discret dans ce dossier.

Après avoir tenté sa chance dans les derniers instants du mercato estival, Florentino Pérez espère enfin parvenir à ses fins avec Kylian Mbappé dans les prochains mois. L’attaquant du PSG a confirmé cette semaine qu’il souhaitait déjà rejoindre la Casa Blanca au mois d’août et en a profité pour indiquer qu’une prolongation avec le club de la capitale n’était pas d’actualité. Du côté du Real Madrid, on compte ainsi boucler ce dossier le plus rapidement possible, soit à partir du 1er janvier, date à laquelle Kylian Mbappé sera autorisé à s’engager librement avec le club de son choix en vue de la saison 2022/23, mais le Real Madrid a prévu de rester discret.

Aucune annonce avant juin 2022