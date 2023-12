Mercato - PSG : Le Qatar veut signer un futur crack mondial

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG ne souhaite plus miser seulement sur des stars. Véritable découvreur de talents, Luis Campos souhaiterait faire signer la future star du ballon rond. Et le dirigeant portugais pourrait trouver son bonheur en Turquie. Défenseur de 18 ans, Efe Sarikaya serait dans son viseur. Selon plusieurs connaisseurs, ce joueur est promis à un brillant avenir en Europe.

Le bling-bling est définitivement terminé au PSG. A la tête du recrutement parisien, Luis Campos se concentre dorénavant sur les stars de demain. Ce n'est donc pas pour rien que le club s'est attaqué à Lucas Beraldo (20 ans) et Gabriel Moscardo (18 ans). Le conseiller sportif du PSG ne veut pas s'arrêter en si on chemin et aurait envoyé l'un de ses bras droits en Turquie pour observer Efe Sarikaya, sous contrat avec Altay SK. Le défenseur est aussi suivi par Grenoble qui a envoyé sur place Olivier Monterrubio.

Monterrubio voudrait le vendre au PSG

« L’été prochain ce ne sera pas réalisable, il faut le signer cet hiver pour avoir une chance. J’ai discuté avec son agent, s’il fait 6 mois de plus avec son club turc, ce sera compliqué pour nous de rivaliser l’année prochaine. (…) Il y avait d’autres scouts avec moi. Il y avait le bras droit de Luis Campos qui est très intéressé par le joueur. Pour lui (le bras droit de Luis Campos) c’est un joueur qui a un très bel avenir donc si on peut l’avoir et le vendre au PSG direct, ça peut être intéressant pour nous » a confié Monterrubio, envoyé par Grenoble.

« Il a tout pour être un grand »