Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar veut déjà lâcher une de ses grosses recrues !

Publié le 18 octobre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Recruté gratuitement par le PSG durant le mercato estival, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu avec le club de la capitale. Et Nasser Al-Khelaïfi aurait fini par perdre patience…

C’est un fait, le PSG a réalisé un recrutement estival historique et marqué par l’arrivée de nombreuses stars telles que Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ou encore Sergio Ramos. Ce dernier était arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid en juin, et faute d’accord entre les deux parties, il a donc choisi de rallier le PSG qui lui a offert un contrat de deux ans. Mais le Qatar semble commencer à regretter cette décision avec Ramos…

Le PSG perd déjà patience avec Ramos

En effet, marqué par des pépins physiques à répétition, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu sous le maillot du PSG. Et à en croire les révélations d’El Nacional dimanche, le président Nasser Al-Khelaïfi commencerait à perdre patience avec le défenseur espagnol et songerait déjà à s’en séparer dès que possible, ce qui ne sera pas une mince espoir puisque le contrat de Ramos court jusqu’en juin 2023.