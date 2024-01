Mercato - PSG : Le Qatar veut boucler un transfert à 100M€, la réponse est cash

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain semble déjà planifier le prochain mercato estival, avec deux objectifs assez clairs en défense central. Il s’agirait en effet de Leny Yoro, pour qui le LOSC réclame près de 90M€ selon nos informations, ainsi que d’Antonio Silva, la dernière pépite de la formation de Benfica âgé de seulement 20 ans.

La récente blessure de Milan Skriniar devrait pousser Luis Campos à faire quelque chose sur le mercato hivernal, avec plusieurs pistes qui ont été évoquées. Mais le boss du recrutement du PSG semble également regarder vers l’avenir, avec deux pistes XXL qui pourraient animer l’été prochain.

Mercato - PSG : Surprise, il accepte enfin de faire ses valises https://t.co/RkgVVO8GaC pic.twitter.com/DaAW7b1hkn — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Yoro et Silva, l’été sera chaud

Ce mardi, Gianluca Di Marzio a annoncé que le PSG suivrait de très près Leny Yoro et Antonio Silva, respectivement sous contrat avec le LOSC et avec Benfica. Ces deux opérations semblent toutefois trop importantes pour pouvoir être bouclées dès ce mois de janvier et le journaliste de Sky Sport Italia laisse donc entendre que Luis Campos aurait plutôt programmé une offensive pour le mercato estival 2024.

Benfica prêt à doucher les espoirs du PSG