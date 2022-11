Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va toucher le jackpot, et ce n'est pas fini

Publié le 3 novembre 2022 à 20h30

Arthur Montagne

Bien que le PSG n'ait pas réussi à conserver la première place de son groupe en Ligue des champions, le club de la capitale est d'ores et déjà assuré de toucher une très belle somme grâce à son parcours européen. Et ce n'est peut-être pas terminé pour les Parisiens.

Mercredi soir, le PSG a réussi à s'imposer sur la pelouse de la Juventus. Une première pour un club français dans l'histoire des compétitions européennes. Et pourtant, cela n'a pas été suffisant pour assurer la première place du groupe puisque grâce à sa victoire contre le Maccabi Haïfa (6-1), Benfica a arraché cette première place à la dernière seconde. Les Portugais terminent devant les Parisiens au bénéfice du nombre de buts inscrits à l'extérieur. Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui héritera probablement d'un très gros club en huitième de finale. Néanmoins, le PSG est assuré de toucher une très grosse somme.

Déjà 68M€ pour le PSG grâce à la Ligue des champions

En effet, quel que soit l'issue du parcours européen du PSG, la somme de 68M€ est déjà acquise pour le club de la capitale. Une somme qui se décompose de la manière suivante. 15,64M€ de prime pour la participation à la Ligue des champions ainsi que 11,2M€ (4 victoires) et 1,86M€ (2 nuls) glanés grâce aux résultats durant la phase de poules. Enfin, il faut ajouter 29,56M€ correspondant au coefficient UEFA qui récompense les clubs clubs selon leur régularité dans la compétition, et 9,6M€ pour la qualification en huitième de finale de la C1.

Une somme qui peut encore grimper

Un total qui fait du PSG, le quatrième club le mieux loti derrière le Bayern Munich (74,28M€) devance le Real Madrid (73,75M€) et Chelsea (69,2M€). Et ce n'est peut-être pas terminé puisque plus les Parisiens iront loin dans la compétition, plus ils gagneront de l'argent. Ainsi, un quart de finale rapportera 10,6M€ supplémentaires puis 12,5M€ pour une demi-finale. Enfin, une finale permet aux clubs d'engendrer 15,5M€ avec un bonus de 4,5M€ pour le vainqueur de l'édition. Par conséquent, le PSG a encore la possibilité d'ajouter 43,1M€ à son butin européen, sans compter les recettes de billetterie.