Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va pouvoir régler un dossier inespéré !

Publié le 8 avril 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Barré par une concurrence beaucoup trop forte au PSG, Alphonse Areola est actuellement prêté à West Ham. Et le club anglais envisage de le recruter définitivement…

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023 avec le PSG, Alphonse Areola (29 ans) n’entre plus du tout dans les plans de Leonardo qui essaye vainement de s’en débarrasser depuis plusieurs années. Avec les présences de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans la hiérarchie des gardiens, Areola fait donc figure d’indésirable et enchaine les expériences en prêt depuis trois ans (Real Madrid, Fulham et désormais West Ham), mais son salaire imposant empêche le PSG de lui trouver un acheteur. C’est peut-être chose faite désormais…

Areola vers un transfert à 13M€ ?

En effet, selon les révélations de L’Equipe, West Ham pourrait bien lever l’option d’achat de 13M€ dont il dispose l’été prochain pour acquérir définitivement Alphonse Areola, et le PSG parviendra ainsi enfin à se débarrasser du gardien français, à un an de la fin de son contrat. À noter que Fulham, son ancien club, serait également intéressé par la perspective d’un transfert d’Areola lors du prochain mercato.