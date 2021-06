Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sait déjà à quoi s’en tenir pour Paul Pogba !

Publié le 24 juin 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG alors qu’il envisagerait plus que jamais de quitter Manchester United, Paul Pogba ne sera pas cédé si facilement par les Red Devils cet été.

De quoi sera fait l’avenir de Paul Pogba (28 ans), qui dispute actuellement l’Euro avec l’équipe de France ? En décembre dernier, son célèbre agent Mino Raiola avait lâché une petite bombe à ce sujet en annonçant son départ rapide, d’autant que l’ancien joueur de la Juventus Turin n’a plus qu’une année de contrat avec Manchester United : « Je peux dire que c’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United », indiquait à l’époque Raiola. Depuis, les spéculations se sont multipliées sur le futur point de chute de Pogba, et le PSG serait notamment positionné sur ce dossier depuis un bon moment. Mais le Qatar n’aura pas la tâche facile s’il souhaite vraiment attirer l’international tricolore…

MU ne lâche rien pour Pogba

En effet, malgré la prise de position très ferme du clan Pogba au sujet de son avenir, la direction de Manchester United ne semble pas disposée à lâcher l’affaire aussi facilement. Le journaliste Fabrizio Romano, dans son Here We Go Podcast , a apporté des éléments très clairs sur l’évolution du dossier en coulisses et laisse entendre que le PSG n’aura pas la tâche facile : « Manchester United ne négocie actuellement avec aucun club concernant Paul Pogba. On verra après l'EURO. Manchester United est vraiment convaincu de vouloir garder Pogba cet été. Il n'y a encore rien d'avancé avec Pogba et Raiola concernant une prolongation de contrat, mais la situation pourrait évoluer les prochains mois. Pour le moment, ils veulent garder Pogba et ils ne négocient avec aucun club », indique le journaliste. En clair, même si le PSG semble avoir pris position, la direction de Manchester United ne semble pas encore disposée à écouter la moindre offre même si elle ne se trouve pas forcément en position de force puisque Pogba n’a plus qu’une année de contrat. Et de son côté, le milieu de terrain français laisse planer le doute…

« Je ne pense pas à mon avenir »