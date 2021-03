Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une grande nouvelle en interne pour Neymar et Mbappé !

Publié le 11 mars 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar, Marquinhos, le capitaine du PSG, s'est montré plutôt optimiste à ce sujet.

Dans les prochains jours, l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar va rapidement devenir urgent. Et pour cause, les deux stars du PSG voient leur contrat prendre fin en juin 2022. Il va donc falloir gérer ces dossiers prochainement, mais ce sont deux cas différents. En effet alors que le Brésilien semble proche de prolonger son bail, Kylian Mbappé a récemment annoncé être en pleine réflexion. Mais Marquinhos semble très confiant pour l'avenir de ses deux coéquipiers.

«Moi j'ai vraiment confiance»