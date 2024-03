Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un message pour Luis Enrique

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG changé beaucoup de choses l'été dernier. Sous l'impulsion des propriétaires qataris, Luis Enrique a été nommé au poste d'entraîneur, et le club de la capitale a effectué un recrutement moins bling-bling pour tourner la page après Lionel Messi et Neymar. Et Adil Rami, ancien défenseur de l'OM, estime que le PSG est sur la bonne voie et doit suivre cette continuité avec son entraîneur espagnol.

C'est un fait, le PSG a opéré à une grosse révolution en interne l'été dernier pour démarrer un nouveau cycle. Out les stars comme Neymar et Lionel Messi, qui ont été remplacés par plusieurs éléments se fondant mieux au collectif tels qu'Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Kang-in Lee. Les propriétaires qataris ont également décidé de changer d'entraîneur, avec le départ de Christophe Galtier qui a laissé place à l'expérimenté Luis Enrique. Et ces nombreux changements opérés par le PSG plaisent beaucoup à Adil Rami.

PSG : Nouvelle annonce troublante du Qatar ! https://t.co/6tVJZG351E pic.twitter.com/PFgJFdvqzB — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

« Je préfère ce Paris-là »

Interrogé par TNT Sports , l'ancien défenseur de l'OM et de l'équipe de France a confié tout le bien qu'il pensait de ce nouveau PSG : « Si le PSG a progressé avec Luis Enrique ? Je préfère avoir ce Paris-là que le Paris des années précédentes. Il y avait plus de stars, c'était beau, mais beaucoup moins de respect pour ce maillot, pour les couleurs du PSG. C'est triste, c'est dommage pour le foot et pour les Parisiens », estime Adil Rami.

« Si Paris ne change pas d'entraîneur et fait un bon recrutement »