Mercato - PSG : Le Qatar prêt à prendre une décision fracassante avec Leonardo ?

Publié le 26 avril 2022 à 20h45 par Axel Cornic

Revenu au Paris Saint-Germain en 2019, Leonardo pourrait une nouvelle fois quitter son poste de directeur sportif.

Lors de son premier passage, Leonardo avait été l’architecte du premier cycle du Paris Saint-Germain version QSI. Finalement, suite notamment à une suspension infligée par la LFP, il avait quitté le club et affronté d’autres défi comme dirigeants à l’AC Milan, mais également comme entraineur à Antalyaspor. Les paris Antero Henrique ou encore Patrick Kluivert n’ont pas marché et en 2019 Leonardo a donc fait son retour au PSG... sans toutefois rencontrer un plus grand succès. Son recrutement est en effet pointé du doigt et certains lui reprochent la gestion du cas Kylian Mbappé, dont nous vous avons détaillé la situation sur le10sport.com.

Ça discute pour l’avenir de Leonardo