Mercato - PSG : Le Qatar prépare un énorme coup au Real Madrid !

Publié le 4 mai 2022 à 3h30 par Arthur Montagne

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG pourrait bien profiter de la situation de Casemiro au Real Madrid dont le départ ne serait pas à exclure.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de se renforcer dans l'entrejeu. Et pour cause, Leandro Paredes, Idrissa Gueye ou encore Ander Herrera n'ont pas convaincu et ne seront pas conservés cet été en cas d'offre intéressante. Pour les remplacer, le PSG a déjà activé différentes pistes à l'image de celles menant à Paul Pogba ou encore Aurélien Tchouaméni. Mais ce n'est pas tout.

Le PSG prêt à sauter sur l'occasion Casemiro