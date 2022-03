Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar la joue à fond pour Antonio Conte !

Publié le 17 mars 2022 à 0h45 par A.C.

Avec Mauricio Pochettino toujours plus proche d’un départ, au Paris Saint-Germain on s’active pour lui trouver un remplaçant.

A l’automne déjà, nous vous expliquions sur le10sport.com qu’au sein du Paris Saint-Germain on parlait d’un départ de Mauricio Pochettino. L’élimination prématurée de la Ligue des Champions ne devrait que confirmer cette tendance et l’Argentin devrait donc quitter son poste à la fin de la saison. Mais qui pourrait le remplacer ? Selon nos informations, le grand favori est Zinedine Zidane, mais d’autres noms ont été évoqués ces derniers jours avec notamment deux technicien italiens. Le premier est Massimiliano Allegri, actuellement sous contrat avec la Juventus et le second est Antonio Conte, qui a rejoint Tottenham en novembre dernier.

Entre le PSG et Conte, c’est du sérieux