Mercato - PSG : Le Qatar garde une ouverture avec cette star !

Publié le 23 novembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait des vues sur Matthijs De Ligt, le robuste défenseur de la Juventus Turin a laissé planer un gros doute sur son avenir.

Malgré les présences de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Abdou Diallo et le recrutement de Sergio Ramos durant le mercato estival, le PSG viserait encore du lourd au poste de défenseur central ! La presse italienne a récemment annoncé un intérêt du Qatar pour Matthijs De Ligt (22 ans), le défenseur central néerlandais de la Juventus dont le contrat court jusqu’en juin 2024. Et alors qu’il était présent en conférence de presse lundi, De Ligt a préféré botter en touche au moment d’évoquer son avenir à la Juve…

De Ligt n’exclut aucune option pour son avenir