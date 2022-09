Foot - Mercato - PSG

Le Qatar fixe une mission à Henrique, ces précisions sur ce projet

Publié le 18 septembre 2022 à 01h00 par Pierrick Levallet

Cet été, plusieurs jeunes du PSG ont été envoyé au KAS Eupen. Les relations entre les deux clubs sont excellentes, au point que certains considèrent l’équipe belge comme une filiale du projet QSI. Toutefois, le directeur général du KAS Eupen a affirmé qu’il n’y avait aucun lien entre les deux formations, hormis d'excellents rapports sur le marché.

Lors de ce mercato estival, le PSG et Antero Henrique ont profité de son grand dégraissage pour envoyer de nombreux jeunes à l’étranger. Et parmi les destinations les plus prisées pour les titis parisiens, on retrouve le KAS Eupen. Djeidi Gassama a été prêté au club belge, tandis que Garissone Innocent, Nathan Bitumazala et Teddy Alloh y ont été transférés définitivement. Revenu dans la capitale cette année pour s'occuper des départs, Antero Henrique a aussi pour mission d'établir des partenariats avec plusieurs équipes en Europe. Et certains pensent que la formation belge, propriétaire de l'académie qatarienne Aspire , est le fameux club filial de l’équipe parisienne Le KAS Eupen est sorti du silence ce samedi pour commenter sa relation avec le PSG.

«Nous avons une très bonne relation avec le PSG»

Christoph Henkel, le directeur général du KAS Eupen, a confirmé la bonne entente avec le PSG dans un entretien accordé au journal L’Avenir . « Nous avons une très bonne relation avec le PSG. Et c’est aussi un signe de confiance que de pouvoir accueillir de tels joueurs, avec l’objectif de leur faire franchir un cap. Tous ces joueurs ont du talent, sont contents d’être là, ont une très bonne personnalité et une très bonne éducation » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Culture PSG .

«On croit vraiment en ces joueurs venus de Paris»