Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit une fière chandelle à Verratti pour Messi

Publié le 12 novembre 2022 à 21h45

Thomas Bourseau

La deuxième est donc la bonne. Après une première saison délicate, Lionel Messi retrouve son niveau optimal, pour le plus grand bonheur du Qatar. Et Marco Verratti ne serait pas étranger à cela.

Lionel Messi a vécu sa première expérience en dehors du FC Barcelone la saison passée après 21 ans passés au Barça . Force est de constater que de par ses performances au PSG, Messi a connu quelques problèmes au niveau de son adaptation. Au point que ses prestations en ont pâti. D’ailleurs, Messi a même été sifflé avec Neymar en mars dernier lors de la réception des Girondins de Bordeaux au Parc des princes quelques jours après l’élimination du PSG en Ligue des champions face au Real Madrid.

Messi est de retour au premier plan cette saison

De par son propre aveu lors de la trêve internationale de septembre, Lionel Messi n’était pas dans les meilleures dispositions possibles lors de l’exercice précédent. La situation a bien évolué et le numéro 30 du PSG semble à présent pleinement intégré au projet et au plan de jeu du Paris Saint-Germain.

PSG : En plus de Neymar, Messi est proche d’un cadre du vestiaire https://t.co/SgV88nKxx5 pic.twitter.com/YJR25rSKtx — le10sport (@le10sport) November 12, 2022

Verratti derrière la réussite de l’intégration de Messi