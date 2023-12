Mercato - PSG : Le Qatar boucle deux transferts, une révolution se confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Désormais, plus rien ne s'oppose aux arrivées de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo au PSG. Dans les prochaines heures, les deux joueurs brésiliens devraient se rendre à Paris pour passer leur visite médicale et signer leur contrat. Journaliste anglais, Ben Jacobs a donné plus de détails sur ces deux opérations.

Le PSG fait coup double sur le mercato. Alors que la prochaine session de transferts n'ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain, le club parisien aurait déjà acté l'arrivée de deux renforts, celle du jeune milieu de terrain Gabriel Moscardo et du défenseur Lucas Beraldo.

Les coulisses des opérations Beraldo et Moscado sont dévoilées

Comme indiqué par L'Equipe , les deux joueurs brésiliens sont attendus à Paris avant la fin de la semaine pour signer leur contrat. Journaliste anglais, Ben Jacobs confirme leur arrivée prochaine et annonce qu'ils arriveront avec des contrats amortis sur le long terme et un salaire relativement bas.

La nouvelle politique du PSG se confirme

Comme l'explique le journaliste, cela est l'illustration parfaite de la politique mise en place par Nasser Al-Khelaïfi depuis 2022. Le président du PSG ne souhaite plus faire signer de contrats démesurés aux joueurs pour éviter de se mettre en danger. Cette fois-ci c'est sûr, l'ère du bling-bling est terminée à Paris.