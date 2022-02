Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une idée derrière la tête avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 février 2022 à 12h15 par T.M.

Le PSG reviendrait donc à la charge pour Cristiano Ronaldo. Recruter la star portugaise pourrait d’ailleurs être très important pour le Qatar. Explications.

Très souvent annoncé au PSG, Cristiano Ronaldo n’a jamais rejoint le Parc des Princes. Toutefois, cela pourrait bien être différent désormais. Bien que le Portugais ait fait son retour à Manchester United, il pourrait déjà chercher à s’en aller, voyant que cela ne fonctionne pas chez les Red Devils. Et le PSG serait à l’affût pour récupérer Cristiano Ronaldo. En effet, selon les informations de 90min , le club de la capitale se serait rapproché de Jorge Mendes, l’agent du quintuple Ballon d’Or, en ce sens.

Améliorer l’image du Qatar !