Mercato - PSG : Le Qatar a une grosse ouverture pour Camavinga !

Publié le 20 juillet 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG fait partie des prétendants crédibles pour le recrutement d’Eduardo Camavinga cet été, le Qatar pourra rafler la mise avec le joueur de Rennes, à condition d’y mettre le prix.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga (18 ans) souhaite changer d’air cet été, et le club breton ne le retiendra pas en cas de belle offre, faute de pouvoir prolonger sa pépite. Un bras de fer entre Manchester United et le PSG semble se dessiner dans ce dossier, et si le Qatar veut vraiment rafler la mise avec Camavinga, il devra se montrer plus généreux comme l’a laissé entendre le président rennais Nicolas Holveck au micro de RMC Sport.

« Il ne partira pas pour rien »