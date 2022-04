Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar à fond sur un ancien de Ligue 1 pour oublier Mbappé !

Publié le 17 avril 2022 à 15h15 par T.M.

Pour le Qatar, la priorité est bien évidemment de prolonger Kylian Mbappé. Mais un départ de l’attaquant du PSG est encore et toujours possible. Si tel était le cas, il faudra alors se poser la question de la succession de Mbappé et une piste semble prendre de l’ampleur…

Kylian Mbappé l’avait expliqué, il n’a encore pris aucune décision pour son avenir. Le flou est donc toujours total pour l’attaquant du PSG, partagé entre un départ libre pour le Real Madrid et une prolongation avec le club de la capitale. Cela fait maintenant plusieurs mois que le Qatar déroule le tapis rouge à Mbappé dans l’optique de le conserver et cela pourrait porter ses fruits. Comme le10sport.com vous l’avait expliqué, l’espoir renait pour la prolongation de Kylian Mbappé.

Rafael Leao, le successeur de Mbappé ?