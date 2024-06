Mercato - PSG : Le Qatar a choisi son prochain transfert de légende !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête d'une nouvelle star avec le départ déjà acté de Kylian Mbappé, le PSG semble préparer un nouveau transfert légendaire en Espagne. En effet, il semblerait que les dirigeants qataris en pincent pour Vinicius Junior, la star du Real Madrid, et l'information a été dévoilée par Mohamed Bouhafsi mardi soir en direct sur RMC Sport.

Kylian Mbappé a officiellement quitté le PSG pour le Real Madrid où il vient de signer un contrat de cinq ans, et le club parisien est donc en quête d'un nouveau renfort en attaque pour remplacer son ancienne star. Les propriétaires qataris du PSG, habitués aux transferts XXL depuis leur rachat du club en 2011, semblent d'ailleurs préparer leur vengeance du côté du Real...

PSG : Une offre de 120M€ est partie pour le successeur de Mbappé https://t.co/x54Aug8qUj pic.twitter.com/zUd7EzE4T2 — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Le PSG à fond sur Vinicius Junior ?

Mardi soir, interrogé au micro de RMC Sport , le journaliste Mohamed Bouhafsi a fait une grande révélations en indiquant que le PSG surveillait de très bien Vinicius Junior (23 ans), la star brésilienne du Real Madrid : « Je te l’affirme, le PSG regarde Vinicius », a clairement indiqué Bouhafsi à son interlocuteur.

Riolo confirme