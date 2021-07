Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a bien tenté un énorme coup avec... Raphaël Varane !

Publié le 22 juillet 2021 à 22h10 par D.M.

A la recherche d'un défenseur central lors de cette première partie de mercato estival, le PSG s'était bien renseigné sur la situation de Raphaël Varane, mais sans pour autant formuler d'offre.

Parti à Chelsea lors du dernier mercato estival, Thiago Silva n’avait pas été remplacé numériquement. C’est chose faite depuis le 8 juillet, date d’arrivée de Sergio Ramos au PSG. En fin de contrat avec le Real Madrid, l’international espagnol a répondu favorablement aux appels de Leonardo et viendra renforcer un secteur occupé la saison dernière par Marquinhos et Presnel Kimpembe. Mais le club parisien aurait également tenté de recruter un autre joueur du Real Madrid.

Le PSG s'était entretenu avec Varane