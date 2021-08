Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha va donner sa réponse au Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 21h45 par Th.B. mis à jour le 27 août 2021 à 21h52

Alors que le Real Madrid serait prêt à se résigner et à attendre le mois de janvier pour négocier pour Kylian Mbappé, le PSG devrait donner sa réponse ce vendredi soir aux dirigeants merengue !

Jeudi soir, le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid semblait être plus qu’en bonne voie puisque selon Frédéric Hermel, le PSG aurait compris que le club merengue n’irait pas au-dessus de la barre des 180M€ bonus compris de sa deuxième offre. Cependant, le Paris Saint-Germain attendrait toujours plus au niveau financier et la déclaration de Leonardo ce vendredi confirme cette tendance. « La seule chose que je peux dire, c'est que rien n'a changé par rapport aux deux derniers jours » . Et il se pourrait bien que cette totale opération puisse finalement être reportée.

Une réponse finale du Real Madrid ce vendredi soir ?

C’est en effet l’information divulguée ces dernières heures par Sky Sports. En raison de l’inflexibilité du PSG au niveau de l’indemnité du transfert, le Real Madrid commencerait à s’interroger sur l’option d’attendre janvier 2022 afin d’entamer les discussions avec Kylian Mbappé pour une arrivée libre de tout contrat à la fin de la saison. D’après Kaveh Solhekol, le PSG n’aurait pas encore rejetée l’offre du Real Madrid. Cependant, la réponse finale pourrait avoir lieu ce vendredi soir. Réponse dans les prochaines heures.