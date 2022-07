Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça coince encore pour ce gros transfert en attaque ?

Publié le 12 juillet 2022 à 10h10 par La rédaction mis à jour le 12 juillet 2022 à 10h28

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG et comme étant l'une des pistes les plus chaudes du moment à l'étude en cette période de mercato, Gianluca Scamacca se verrait bien rejoindre le club de la capitale. Mais les positions financières entre Luis Campos et la direction de Sassuolo restent éloignées dans ce dossier...

Désireux d'attirer du sang en attaque et très attiré par le profil de Gianluca Scamacca, le PSG aurait dégainé ses premières offres à Sassuolo pour s’attacher les services du joyau italien. Les Neraverdi n’entendent pas le céder au montant proposé par la direction du PSG pour le moment. Et selon la presse italienne, Sassuolo aurait fixé un prix de départ.

Une offre de 35M€ refusée ?

Selon les informations de Gianluca Di Marzio , la première offre du PSG serait d’un montant de 35 millions d’euros. Bien loin de ce qu’espère Sassuolo, qui n’en voudrait pas moins de 45 millions d’euros toujours selon Di Marzio . Les dirigeants parisiens devraient revoir leur offre à la hausse afin de finaliser le dossier avant la tournée de pré-saison au Japon.

Une valeur ajoutée à l’armada offensive parisienne ?

À la recherche d’un numéro 9 depuis le départ d’Edinson Cavani, Gianluca Scamacca serait un renfort de taille pour le PSG. Auteur de 24 buts en 65 matchs de Série A, le prometteur italien âgé de 23 ans s’inscrirait dans la lignée des nouvelles directives du PSG en termes de recrutement. Reste à voir maintenant si il arriverait à se fondre dans le collectif parisien et faire oublier l’échec Mauro Icardi.