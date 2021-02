Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG a du souci à se faire pour Lionel Messi !

Publié le 6 février 2021 à 4h45 par T.M.

A Paris, on ne se cache plus pour dire qu’on rêve de voir Lionel Messi débarquer. Toutefois, cette mission pourrait bien être compliquée.

Cela fait maintenant plusieurs semaines qu’au PSG, on multiplie les appels du pied à Lionel Messi. Dernièrement, c’est Angel Di Maria qui avait relancé le feuilleton. En effet, après la rencontre face à Nîmes, l’Argentin avait ouvert la porte à une arrivée de son compatriote, lâchant : « Je crois qu'il y a des possibilités, donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer ». Reste désormais à savoir si le PSG réussira à accueillir Lionel Messi, s’il ne prolonge pas avec le FC Barcelone. Et cela pourrait être loin d’être gagné.

Messi loin du PSG ?

Bien qu’au PSG on attendrait donc Lionel Messi, il pourrait finalement ne jamais venir. Tout d’abord, il pourrait prolonger avec le FC Barcelone. Et selon les dernières informations de Guillem Balague, si Joan Laporta est élu président du Barça, le 7 mars prochain, il pourrait réussir à retenir l’Argentin. Mais Messi pourrait également rejoindre un autre club que le PSG. Alors que Manchester City est également à l’affût, Francesc Aguilar, journaliste espagnol, a fait savoir que Manchester United et Chelsea pourraient aussi tenter leur chance pour Lionel Messi.