Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain contrat de Neymar est déjà prêt !

Publié le 11 mai 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Neymar, qui vient de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en 2025, a envoyé un signal très fort sur la fin de son aventure en Europe qui ne se fera pas ailleurs qu’au Parc des Princes.

« Je suis fier de voir Neymar Jr réaffirmer aujourd’hui son engagement à long terme, jusqu’en 2025, au sein de la famille du Paris Saint-Germain, dont il continuera à ravir les fans. Nous sommes très heureux de le voir continuer à s’inscrire dans notre projet et de se trouver à nos côtés pour de nombreuses années encore », indiquait Nasser Al-Khelaïfi samedi dernier au moment d’officialiser la prolongation de contrat de Neymar jusqu’en juin 2025 au PSG. Une décision forte, qui dépasse d’ailleurs le stade de la simple prolongation pour l’attaquant brésilien qui est une figure du projet QSI…

Neymar va terminer en Europe avec le PSG

En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité lundi, c’est bien jusqu’en juin 2026 que Neymar et le PSG ont prolongé leur aventure. Mais avec les règles contractuelles françaises, les deux parties ont dû s’adapter pour trouver un accord apparence jusqu’en 2025. Mais l’attaquant brésilien sera bien prolongé automatiquement d’une saison, jusqu’en juin 2026, et il dispose même d’une autre année en option pouvant étirer son expérience au PSG jusqu’en juin 2027 ! D’ailleurs, dans l’entourage de Neymar, on semble déjà persuadés qu’il terminera sa carrière européenne avec le PSG, avant d’envisager un éventuel retour au Brésil.