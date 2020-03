Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Thomas Meunier serait déjà connu !

Publié le 11 mars 2020 à 6h15 par Th.B.

En fin de contrat avec le PSG en juin, Thomas Meunier devrait prendre la direction du Borussia Dortmund où son avenir ne ferait plus aucun doute à ce jour d’après Daniel Riolo.

Certes, Thomas Meunier a fait de multiples appels du pied à la direction sportive du PSG pour qu’elle ouvre les discussions pour une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain. Cependant, Leonardo ne compterait pas le latéral droit du PSG dans ses plans pour la saison prochaine, et comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 9 mars, le Borussia Dortmund a ouvert les négociations avec le clan Meunier.

Meunier quasiment au Borussia Dortmund !