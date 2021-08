Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le poker menteur est enclenché pour Paul Pogba !

Publié le 3 août 2021 à 20h45 par Th.B.

Alors que Manchester United réclamerait finalement une somme avoisinant les 100M€ au maximum pour le transfert de Paul Pogba cet été, Leonardo abattrait la carte de la patience afin de mettre la pression sur United. En vain ?

Comme le10sport.com vous l’a confié en exclusivité jeudi dernier, Mino Raiola scrute le marché dans l’optique de placer son client Paul Pogba. D’ailleurs, le célèbre agent a même tenté de l’envoyer chez le rival historique de Manchester United, à savoir Liverpool, sans succès puisque les Reds ont gentiment repoussé les avances de Raiola. À ce jour, le PSG est l’unique option viable pour Paul Pogba en cas de départ de Manchester United où son contrat expirera à la fin de la saison prochaine. Et alors que la presse faisait état d’un possible transfert à 50M€, les cartes seraient désormais rebattues.

Le PSG joue la montre, Manchester prêt à un énorme sacrifice