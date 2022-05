Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan machiavélique du Real Madrid pour Mbappé révélé ?

Publié le 13 mai 2022 à 23h40 par La rédaction

Le Real apparaît plus que jamais convaincu qu’il signera Kylian Mbappe. Analyse.

Ces derniers jours, alors que la spéculation reste très forte autour de l’avenir de Kylian Mbappe et de son choix de prolonger à Paris ou de signer au Real Madrid, un élément apparaît très clair : le Real Madrid n’a jamais émis de réels doutes quant à l’issue du deal, persuadé d’obtenir la signature de l’attaquant tricolore.

S’il laisse filer Haaland…

Un élément fort permet de le confirmer : en laissant partir Haaland à Manchester City sans lutter, le club merengue a démontré sa certitude quant à l’arrivée prochaine de Kylian Mbappe. Si jamais le Real avait réellement eu un doute autour de l’attaquant français, il aurait tenté de freiner le deal Haaland et aurait joué un rôle beaucoup plus important dans la course au buteur norvégien. La confiance du Real est d’ailleurs telle qu’il paraît difficile d’imaginer qu’il n’a pas reçu des garanties de la part du clan Mbappe.