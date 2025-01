Mercato - PSG : Le plan caché derrière le transfert de Kvaratskhelia

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vendredi, le PSG a officialisé l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Recruté contre 70M€, le phénomène de Naples, l’ailier géorgien représente un très gros coup frappé par le club parisien. En interne, le recrutement du joueur de 23 ans représenterait l’assurance qu’a Paris d’aller se qualifier pour le tour suivant en Ligue des Champions.

Le PSG a signé un très gros coup sur le marché des transferts. Priorité de Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec le club de la capitale, qui a déboursé 70M€ pour se l’offrir. Considéré comme un phénomène à seulement 23 ans, le nouveau numéro 7 parisien pourrait effectuer ses débuts très prochainement.

Kvara très heureux de signer au PSG

« C’est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG », a-t-il déclaré au moment de sa présentation officielle. C’est un rêve pour moi de jouer pour l’une des plus grandes équipes du monde. C’est une grande fierté et un rêve, et nous allons nous battre ensemble pour accomplir nos rêves. Je suis très heureux d’être là. Je veux vivre de nouveaux challenges en venant ici à Paris, de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs, a déclaré le protégé de Willy Sagnol au sein de l’équipe nationale géorgienne, huitième de finaliste surprise à l’Euro 2024. Je veux m’améliorer pour aider l’équipe au maximum et donner le meilleur de moi-même. »

Un recrutement ambitieux qui témoigne de la confiance du PSG en Ligue des Champions

Cependant, alors que le PSG s’apprête à disputer son match le plus important de la saison face à Manchester City en Ligue des Champions (ce mercredi soir), Kvaratskhelia ne sera pas encore disponible. Le Géorgien ne sera pas non plus du déplacement à Stuttgart pour la dernière journée de Ligue des Champions le 29 janvier, et ne pourra être inscrit qu’en cas de qualification pour le tour suivant. D’après les dernières indiscrétions de l’Equipe, avec ce gros transfert, le PSG témoigne de sa confiance et de son ambition en Ligue des Champions, et croît fortement que ses joueurs vont réussir à accéder au tour suivant.