PSG : Le onze-type des titis parisiens qui sont partis

20 juillet

Depuis le début de l’ère QSI au PSG et le rachat du club par le Qatar, de nombreux titis ont décidé d’aller tenter leur chance ailleurs pour aller gratter davantage de temps de jeu. Voici le onze-type des anciennes pépites du PSG qui ont réussi leur pari en claquant la porte du club de la capitale en étant jeunes.

Mike Maignan

Recruté au PSG par le LOSC pour seulement 1M€ en 2015, Mike Maignan a réussi son pari en choisissant un exode dans le Nord. Au fil des années, il a réussi à s’y imposer comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1, et apparaît même désormais comme le successeur naturel d’Hugo Lloris en tant que numéro 1 de l’équipe de France dans quelques mois.

Colin Dagba

S’il appartient toujours officiellement au PSG où il a prolongé jusqu’en 2025 avant d’être prêté dans la foulée au RC Strasbourg, Colin Dagba entend bien profiter de cette expérience loin du Parc des Princes pour enfin prouver sa valeur, lui qui n’a que très peu joué la saison passée. Il reste malgré tout un élément prometteur du PSG au poste de latéral droit.



Tanguy Kouassi

En décidant de claquer la porte du PSG libre en 2020 pour rejoindre le Bayern Munich alors que le club de la capitale avait de grands projets d’avenir pour lui, Tanguy Kouassi prenait de gros risques. Et même s’il est considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération, il se retrouve aujourd’hui en difficulté au Bayern, barré par une lourde concurrence.

Dan-Axel Zagadou

Arrivé au terme de son contrat avec le Borussia Dortmund cet été, Dan-Axel Zagadou est à la recherche de son nouveau challenge. Pourtant, en cinq ans passés dans les rangs du club allemand à son arrivée du PSG en 2017, il a eu un temps de jeu honorable avec 67 matchs de Bundesliga et 14 de Ligue des Champions au compteur.

Ferland Mendy

Peu de gens le savent, mais Ferland Mendy a fait ses gammes dans les équipes de jeunes du PSG avant d’exploser par la suite en professionnel avec Le Havre, l’OL et désormais le Real Madrid. Le PSG a donc raté une grosse opportunité avec le latéral gauche merengue.

Mattéo Guendouzi

S’il porte aujourd’hui les couleurs de l’OM dont il est un titulaire indiscutable, Mattéo Guendouzi a lui aussi fait ses classes au PSG qu’il avait quitté en 2014 pour rejoindre le FC Lorient.

Adrien Rabiot

Contrairement aux autres titis évoqués précédemment, Adrien Rabiot a eu droit à un temps de jeu conséquent durant ses premières années professionnelles au PSG. Son histoire avec le club de la capitale ne s’était pas forcément bien terminée avec un départ libre pour la Juventus alors que la direction parisienne avait tout tenté pour le prolonger, mais le talent de Rabiot reste inéluctable.

Christopher Nkunku

C’est un fait, Christopher Nkunku a complètement changé de dimension depuis son départ du PSG pour le RB Leipzig en 2019 pour 13M€. Repositionné en attaque au fil des années et devenu international français, il sort d’une incroyable saison avec 20 buts et 13 passes décisives en Bundesliga. Un carton qui lui prédit forcément un grand avenir en club mais également chez les Bleus où il devrait occuper un rôle majeur dans les années à venir.

Kingsley Coman

Comme Kouassi et Rabiot, Kingsley Coman aurait pu rester au PSG qui souhaitait le prolonger à l’époque, mais l’attaquant français n’était vraiment pas satisfait de son temps de jeu et avait opté pour un départ libre à la Juventus Turin en 2014. Il a ensuite franchi un nouveau cap en ralliant le Bayern Munich, qui lui a permis de se bâtir un palmarès XXL et d’être un élément installé en équipe de France.

Jonathan Ikoné

Barré par une grosse concurrence offensive au PSG, Jonathan Ikoné avait été transféré au LOSC en 2018 où il a réussi à être sacré champion de France. Il évolue désormais à la Fiorentina, et fait partie de ces titis qui ont réussi à exploser loin du Parc des Princes.

