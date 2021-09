Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message très fort de Donnarumma sur sa situation !

Publié le 7 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Arrivé cet été au PSG et mis en concurrence avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma est toutefois très heureux à Paris.

En fin de contrat à l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma s'est engagé libre avec le PSG cet été. Malgré tout, le portier italien n'a pas encore joué avec le club parisien compte tenu de la concurrence avec Keylor Navas qui pour le moment la préférence de Mauricio Pochettino. Cependant, malgré la situation Gianluigi Donnarumma se réjouit de son choix et se dit heureux au PSG.

«Je suis très heureux au PSG»