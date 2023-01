Mercato - PSG : Le grand retour de Ramos va tout changer pour son avenir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé au PSG à l’été 2021, Sergio Ramos a vécu une première saison cauchemardesque. Constamment blessé, l’international espagnol s’est remis sur pied lors de la dernière période estivale, à tel point qu’il est devenu titulaire. Son avenir pourrait même évoluer puisque le PSG réfléchit à le prolonger.

Même si le Real Madrid espérait le prolonger à l’été 2021, Sergio Ramos a fini par quitter le club de la capitale espagnole. C’est le PSG qui a saisi l’opportunité et a bouclé l’arrivée de l’international ibérique. Lorsque Paris a officialisé Sergio Ramos, tout le monde s’attendait à ce qu’il devienne rapidement le patron de la défense du PSG. Mais le destin a réservé un sort différent à Sergio Ramos.

Des débuts difficiles, avant de rebondir

Pour sa première saison avec le PSG, Sergio Ramos n’aura même pas joué dix rencontres. Régulièrement blessé, l’international espagnol a souvent rechuté et son retour n’a fait qu’être repoussé. A tel point que son avenir au PSG a longtemps été remis en cause. Mais comme souvent, Sergio Ramos a fait son retour à son meilleur niveau. Après une grosse préparation, l’ancien joueur du Real Madrid a retrouvé du temps de jeu et Christophe Galtier lui a fait confiance. Titulaire depuis le début de saison, Ramos enchaîne et il répond présent. Un retour aux affaires qui pourrait changer la donne pour son avenir…

Dépité, Mbappé va quitter le PSG ? https://t.co/RTWrDLtQSG pic.twitter.com/IrSbKTi1KM — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Sergio Ramos vers une prolongation ?

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Luis Campos a pris conscience de la situation de Sergio Ramos et a accepté de démarrer les discussions pour le prolonger. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’international espagnol ne devrait pas crouler sous les offres, la possibilité de prolonger avec le PSG pourrait donc l’intéresser. Reste à savoir avec qui le club de la capitale compte l’entourer !