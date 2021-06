Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pochettino totalement relancé ?

Publié le 6 juin 2021 à 15h45 par A.C.

Arrivé cet hiver, Mauricio Pochettino pourrait déjà quitter le Paris Saint-Germain.

On s’attendait logiquement à du mouvement au Paris Saint-Germain... mais pas en ce qui concerne l’entraineur ! Arrivé en janvier dernier, Mauricio Pochettino est déjà annoncé sur le départ, avec son ancien club de Tottenham qui souhaiterait le récupérer. Du côté du PSG, on assure que Pochettino ne partira pas et qu’il n’a jamais communiqué l’envie d’aller voir ailleurs, s’étant d’ailleurs déjà impliqué sur le mercato. Les rumeurs persistent toutefois, puisque les Spurs cherchent toujours un coach...

Conte écarté, Tottenham revient sur Pochettino