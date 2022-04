Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Dembélé dans une impasse ?

Publié le 3 avril 2022 à 21h45 par Th.B.

Afin de pouvoir prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone devrait répondre aux attentes salariales de l’attaquant français. Chose que le Barça ne serait pour le moment pas enclin à faire. De quoi faire les affaires du PSG ?

Le FC Barcelone pourrait-il déjouer les projets du PSG ? Comme Foot Mercato l’a fait savoir ces derniers temps, un accord verbal aurait été convenu entre les hauts représentants du PSG et Ousmane Dembélé. Cependant, Xavi Hernandez ne manque pas de régulièrement souligner sa volonté de conserver le champion du monde tricolore dont le contrat au FC Barcelone arrivera à expiration en juin prochain. Une réunion au sommet entre son agent Moussa Sissoko et le Barça serait programmée pour la semaine prochaine à Barcelone. Cependant, pour que les positions des deux parties se rapprochent, il y aurait encore beaucoup de travail.

Le Barça ne veut pas augmenter son offre comme l’attendrait Dembélé…