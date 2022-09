Foot - Mercato - PSG

Le feuilleton Campos était interminable, Paris est enfin fixé

Publié le 20 septembre 2022 à 20h10 par Thomas Bourseau

Il a été courtisé par Chelsea avec qui des discussions auraient déjà eu lieu pour le poste de directeur sportif. Cependant, bien que Christoph Freund ne devienne pas le nouveau patron de la section sportive de Chelsea, les Blues ne reviendraient pas pour autant vers le dirigeant du PSG. Explications.

Le 10 juin dernier, le PSG nommait Luis Campos conseiller football du club de la capitale. Et bien qu’il soit sous contrat à Paris, cela n’aurait pas empêché Chelsea de se pencher sur sa situation et de discuter avec le dirigeant portugais pour qu’il vienne prendre les rênes de la direction sportive des Blues ou bien de tenir un rôle de consultant dans l’ouest de Londres.

Freund ne va pas quitter Salzbourg pour Chelsea

Cependant, Luis Campos n’était pas la priorité de Chelsea. Après avoir trouvé un accord avec les Blues , Christoph Freund semblait être tout proche de quitter son poste de directeur sportif du RB Salzbourg pour rejoindre Chelsea selon Fabrizio Romano. Néanmoins, le club autrichien a déposé son véto en publiant le communiqué suivant ce mardi. « Christoph Freund est et reste directeur sportif. Les vastes spéculations médiatiques ou publiques de ces derniers jours nous amènent à prendre la position suivante : Christoph est et reste le directeur sportif du FC Red Bull Salzbourg, il n'y a pas de transfert vers Chelsea FC ! ».

